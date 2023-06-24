دموع تسبق الكلمات.. داعية جزائري يروي كيف يسّر الله له ضيافة برنامج الملك للحج

أكد الداعية "الهادي زبوري" من دولة الجزائر، أنه كان يسعى لتيسير أمور حجاج الجزائر حتى يؤدوا فريضة الحج مع جموع المسلمين في هذا العام؛ ولكن الله أراد أن يكون ضمن قوافل الحجاج وعلى ضيافة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله.
وأوضح: "لم أتخيل يومًا هذه الضيافة الكريمة؛ ولكن قدرة الله فوق كل شيء وهنا تيقنت أن من يسعى للآخرين يقضي الله حاجته"؛ مشيرًا إلى أن الاستضافة برنامج إنساني يلبي احتياج المسلمين الذين يتمنون رؤية الكعبة المشرفة من كل الأرض.
جاءت هذه الكلمات للداعية "زبوري"، خلال استضافته ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ حيث قال: "برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين مؤتمر عالمي وبرنامج إنساني ينتظره المسلمون كل عام حتى يحظوا بشرف الزيارة إلى الديار المقدسة لأداء المناسك".
وأضاف: "استجاب الله دعواتي في وقت كنت أسعى فيه لخدمة الآخرين حتى يذهبوا إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وقد جعلني من ضيوفه في هذا العام، والدموع تسبق الكلمات، والشعور أبلغ من الكلام، لا شيء يضاهي فرحة وصولي إلى البقاع الطاهرة، فجزى الله خيرًا من كان السبب خادم الحرمين الشريفين وأطال الله في عمره".
واختتم الداعية "الهادي زبوري" تصريحه بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على جهودها في تلمس احتياجات المسلمين من خلال برنامج الاستضافة، كما شكر وزارة الشؤون الإسلامية على حسن التنظيم والاستقبال، داعيًا الله أن يجزي الجميع خير الجزاء.