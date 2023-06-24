دموع تسبق الكلمات.. داعية جزائري يروي كيف يسّر الله له ضيافة برنامج الملك للحج

وأضاف: "استجاب الله دعواتي في وقت كنت أسعى فيه لخدمة الآخرين حتى يذهبوا إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وقد جعلني من ضيوفه في هذا العام، والدموع تسبق الكلمات، والشعور أبلغ من الكلام، لا شيء يضاهي فرحة وصولي إلى البقاع الطاهرة، فجزى الله خيرًا من كان السبب خادم الحرمين الشريفين وأطال الله في عمره".