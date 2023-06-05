روسيا: "أوبك بلس" كيان مهم لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية

بعد يوم من اجتماع دول "أوبك" في فيينا، أكد "الكرملين" الروسي، أن تحالف أوبك بلس كيان مهم لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.
ويضخ تحالف أوبك بلس نحو 40 في المائة من الخام العالمي، وقرر تخفيض الإنتاج بواقع 3.66 مليون برميل يومياً، بما يمثل 3.6 في المائة من حجم الطلب العالمي.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "روسيا عضو في التفاهم المشترك أوبك بلس، وهناك اتفاقيات مشتركة سيلتزم بها الجميع بالطبع".
وأضاف وفق رويترز: "بالطبع، تحتفظ هذه الصيغة بأهميتها وثقلها لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة الدولية".