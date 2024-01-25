"التدريب التقني بمكة": تعاملنا مع محاولة استراق النظر من بعض المراهقين بكلية البنات

أوضحت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، أن المحاولات السلبية التي جرت من بعض المراهقين لاستراق النظر من تقنية البنات؛ تم التعامل معها فورًا.
وقالت لـ"سبق": نود الإيضاح بأنه يتم متابعة الكلية مثل أي منشأة تدريبية أخرى، من خلال الحراسات الأمنية بشكل دائم، ومن خلال كاميرات المراقبة المتواجدة حول المبنى.
وتابعت أن المحاولة السلبية من هؤلاء المراهقين كانت من الجهة التي ترتبط بحاجز الجسر المروري، ومع مدرسة للبنين مجاورة للكلية.
وأردفت، أنه تم التأكد من إغلاق السواتر تمامًا وجعلها آمنة ومحكمة، وفي ذات الوقت تم اتخاذ الإجراءات النظامية مرفقًا بها كل الأدلة، وسُلّمت إلى الجهات المختصة.
وكانت "سبق" قد تَلَقّت شكوى من محاولة أحد الأشخاص استراق النظر لمبنى الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة، وحصلت على مقطع فيديو يُظهر أحد المراهقين وهو يحاول استراق النظر بالقرب من مبنى الكلية التقنية بالعاصمة المقدسة.