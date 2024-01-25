"التدريب التقني بمكة": تعاملنا مع محاولة استراق النظر من بعض المراهقين بكلية البنات

وأردفت، أنه تم التأكد من إغلاق السواتر تمامًا وجعلها آمنة ومحكمة، وفي ذات الوقت تم اتخاذ الإجراءات النظامية مرفقًا بها كل الأدلة، وسُلّمت إلى الجهات المختصة.