موافقة سامية بتجديد التكليف لعدد من رؤساء الجامعات السعودية

صدر الأمر السامي الكريم بتجديد تكليف عدد من رؤساء الجامعات السعودية، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على تعزيز استقرار وفعالية المؤسسات التعليمية في المملكة.
وفي التفاصيل فقد تم تجديد تكليف الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين رئيساً لجامعة الباحة، والدكتور صالح بن عبدالله المزعل رئيساً لجامعة المجمعة، والدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الخضيري رئيساً لجامعة نجران.
ويأتي هذا القرار استجابة للتطورات الأكاديمية والإدارية التي تشهدها الجامعات، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ويعزز من جودة التعليم العالي والبحث العلمي.