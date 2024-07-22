موافقة سامية بتجديد التكليف لعدد من رؤساء الجامعات السعودية

وفي التفاصيل فقد تم تجديد تكليف الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين رئيساً لجامعة الباحة، والدكتور صالح بن عبدالله المزعل رئيساً لجامعة المجمعة، والدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الخضيري رئيساً لجامعة نجران.