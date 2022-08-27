ملتقى خريجي الجامعات السعودية بتايلند ينوّه بدور القيادة في خدمة المسلمين ونشر منهج الوسطية

وألقى المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في بانكوك المكلف ماجد بن محمد الضعيان، كلمة في افتتاح الملتقى نوّه بما توليه قيادة المملكة من دعم سخي لبرنامج المنح الدراسية للطلاب من مختلف دول العالم، ومن بينها مملكة تايلند التي تشهد إقبالاً كبيراً من الطلاب للدراسة بالجامعات السعودية، والتي استفاد منها منذ أكثر من 50 عاماً، أكثر من 900 طالب وطالبة يدرسون حالياً بالجامعات التايلندية، وبعضهم خطباء ودعاة سلام ومحبة لبلادهم.