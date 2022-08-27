ملتقى خريجي الجامعات السعودية بتايلند ينوّه بدور القيادة في خدمة المسلمين ونشر منهج الوسطية

أشاد ملتقى خريجي الجامعات السعودية في مملكة تايلند بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة وقيادتها الرشيدة في خدمة الإسلام والإنسانية جمعاء، مؤكدين أن مملكة تايلند هي من أوائل الدول التي استفادت من نظام المنح الدراسية في الجامعات السعودية بأكثر من 70 ألف خريج، يمثلون شريحة كبيرة من مختلف محافظات وولايات تايلند.
جاء ذلك خلال البيان الختامي لأعمال الملتقى الثاني الذي نظمته رابطة خريجي الجامعات السعودية، صباح اليوم السبت، بـمقر جامعة فطاني بجنوب مملكة تايلند، برعاية ودعم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك، وبمشاركة أكثر من 200 عضو من الرابطة وحضور المستشار الإسلامي بالسفارة السعودية المكلف ماجد بن محمد الضعيان، ورئيس الرابطة رئيس جامعة فطاني بجنوب تايلند، والأمين العام لمركز إدارة الولايات الجنوبية الحدودية الجنرال سوم كيات فون فرايون، وعدد من المسئولين بوزارة الشؤون الإسلامية.
وألقى المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في بانكوك المكلف ماجد بن محمد الضعيان، كلمة في افتتاح الملتقى نوّه بما توليه قيادة المملكة من دعم سخي لبرنامج المنح الدراسية للطلاب من مختلف دول العالم، ومن بينها مملكة تايلند التي تشهد إقبالاً كبيراً من الطلاب للدراسة بالجامعات السعودية، والتي استفاد منها منذ أكثر من 50 عاماً، أكثر من 900 طالب وطالبة يدرسون حالياً بالجامعات التايلندية، وبعضهم خطباء ودعاة سلام ومحبة لبلادهم.
ونقل "الضعيان" للمشاركين في أعمال الملتقى سلام وتحيات وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يدعم هذه الملتقيات التي من شأنها تقوية الروابط بين الخريجين لخدمة مجتمعهم وإبراز محاسن وسماحة الإسلام ونشر قيمه وتعاليمه التي تحث على الرحمة والعدل ونشر السلام والتسامح.
وشكر المشاركين في أعمال الملتقى على مشاعرهم الصادقة تجاه المملكة وقيادتها التي تبذل وتقدم الخير للعالم، منوهاً بمحاور الملتقى واسهاماته في تعميق التعاون لخدمة المجتمع التايلندي ونشر القيم التي تحافظ على اللحمة الوطنية وتعزيز القيم الإنسانية التي ترسيخ العيش المشترك والمحافظة على الأوطان وحمايتها من التطرف.
بدوره، ألقى رئيس الرابطة رئيس جامعة فطاني الدكتور إسماعيل لطفي، كلمة نوّه بدور المملكة وقيادتها الرشيدة في خدمة مسلمي تايلند بشكل عام والسعي الدؤوب لما يسهم في وحدتهم وترابطهم وما يضمن لهم الأمن والاستقرار والازدهار، مشيراً إلى أن الرابطة تسعى من خلال هذا الملتقى إلى رد الجميل الذي قدمته السعودية لأبناء مملكة تايلند من دعم سخي عبر برنامج المنح الدراسية التي استفاد منها كثيرٌ من أبناء وبنات تايلند وأصبحوا دعاة سلام ومحبة ينشرون الوسطية والاعتدال في بلادهم.
وشكر لطفي "وزارة الشؤون الإسلامية، ممثلة بوزيرها الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على دعمها المستمر للملتقيات والفعاليات التي تقيمها الرابطة لترسيخ دورها في نشر قيم التسامح والسلام والتعاليم الإسلامية الأصيلة في المجتمع التايلندي.
وفي السياق نفسه ألقى الامين العام لمركز إدارة الولايات الجنوبية الحدودية الجنرال سوم كيات فون فرايون، كلمة قدّم خلالها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على العناية بمسلمي تايلاند وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكداً أن السعودية ومواقفها التاريخية مع تايلند محل تقدير واحترام عموم الشعب التايلندي.
وشهد الملتقى كلمات وورش عمل ركّزت في مجملها على دور خريجي الجامعات السعودية في التصدّي للغلو والتطرف ونشر الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف، كما تناولت الإشادة والتقدير بالدور الرائد الذي تقوم به القيادة السعودية في عودة العلاقات إلى طبيعتها وخدمة مسلمي تايلند .
يشار إلى أن ملتقى خريجي الجامعات السعودية يهدف إلى إبراز دور وجهود المملكة العربية السعودية في جميع المجالات بما فيها دعم خريجي الجامعات السعودية ومجتمعات العالم ككل، بالإضافة إلى جمع خريجي الجامعات السعودية في تايلند والالتقاء بهم ودعوتهم وتشجيعهم على تسجيل عضويتهم في رابطة خريجي الجامعات السعودية في تايلند وجمع أكثر عدد ممكن.
وتعمل الرابطة من خلال تنظيم الملتقى على عرض مناشطها على الخريجين والإجابة عن استفساراتهم، وسماع وتلقي مقترحاتهم لتفعيل أنشطتها المستقبلية على النحو الأفضل لتعزيز مبدأ التعاون على البر والتقوى بين الخريجين ولمصالح المجتمع والأمة، ومناقشة سبل التعاون وتحقيق ذلك لإعادة الأجواء الأخوية وذكريات أيام دراسة الخريجين في جامعات المملكة العربية السعودية من تعايش وتكاتف وتناصح وتعاون فيما بين الخريجين بما يعود بنفع التعاون البنَّاء للجميع.
جدير بالذكر أن الملتقى ينظم سنوياً أربعة ملتقيات لخريجي الجامعات السعودية في تايلند في أربع مناطق كبيرة مهمة ومركزية؛ بغية تسهيل حضور الخريجين ومشاركة العدد الأكبر منهم والمناطق الأربع المستضيفة هي: منطقة فطاني (جنوب تايلند الحدودي: للخريجين من محافظة فطاني، محافظة جالا، ومحافظة ناراتيواس، ومحافظة سونجكلا، ثم محافظة ستول، كما أن هناك ١١ منطقة جنوبية ووسطى وعُليا، ومنطقة بانكوك للخريجين من بانكوك وضواحيها والمناطق الوسطى لتايلند، والمنطقة الشمالية، والشمالية الشرقية هي شيانجماي للخريجين من منطقة إيسان وشمال تايلند.