"الحقيل": تحقيق هيئة العقار جائزة الحكومة الرقمية تأكيد للقفزات التقنية التي يشهدها القطاع

نوّه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بتحقيق هيئة العقار ممثلة بمشروع التصوير الجوي وإنشاء الخارطة العقارية، جائزة الحكومة الرقمية عن فئة أفضل استخدام للتقنيات الناشئة.
وأشار "الحقيل" في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس" إلى أن ذلك يأتي تأكيدًا للقفزات التقنية التي يشهدها القطاع العقاري، ضمن جهود المملكة في تعزيز الموثوقية والشفافية في القطاع وتعزيز دوره الاقتصادي.
ولفت "الحقيل" إلى أن استخدام السجل العقاري لأحدث التقنيات يسهم في استدامة القطاع العقاري، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وحققت الهيئة العامة للعقار ممثلة بمشروع التصوير الجوي وإنشاء الخارطة العقارية RER في جائزة الحكومة الرقمية عن فئة أفضل استخدام للتقنيات الناشئة في مجال التحول الرقمي من أصل 60 مشروعًا من مختلف الجهات الحكومية، والمخصصة للجهات الحكومية المميزة في الاستفادة من التقنيات الناشئة في رفع كفاءة وسرعة الإجراءات والعمليات.
جاء ذلك خلال ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الثانية الذي اختتم أعماله في الرياض أمس الأربعاء، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، ونخبة من الخبراء والمختصين، وصنّاع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.
ويأتي فوز هيئة العقار ممثلة بمشروع التصوير الجوي أحد أهم أدوات التسجيل العيني للعقارات في المملكة؛ نظير استخدامها أحدث تقنيات التوثيق في السجل العقاري، ويسعى المشروع والذي تنفذه شركة السجل العقاري بتكليف من الهيئة إلى القيام بعمليات التصوير الجوي لحصر قطع الأراضي والوحدات العقارية وإنتاج الخارطة الأولية لقطع الأراضي على نظام الإحداثيات الموحد (المرجع المكاني الوطني للمملكة SANSRS) للقيام بجمع وتحليل وتخزين البيانات بما يدعم إنتاج الخارطة العقارية بدقة تصل إلى 10 cm/pixel (GSD).
وسبق أن أعلنت الهيئة في مايو الماضي عن نجاح السجل العقاري في المنطقة الأولى (حي الفلاح) بمدينة الرياض، وأوعزت نجاحها إلى جودة البيانات الجيومكانية التي تم العمل عليها باستخدام التقنيات الحديثة والطائرات المأهولة والطائرات بدون طيار، والتي تتميز بالدقة والكفاءة العالية، إضافة إلى استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي، وتحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية لنظام التموضع العالمي (GPS)، وسرعة معالجة بيانات صكوك العقارات المستفيدة.
وقد أفرزت المرحلة الأولى من السجل العقاري إنتاج خريطة عقارية موثوقة ومحدَّثة لحي الفلاح تُعد الأولى من نوعها في المملكة من حيث الدقة وتكامل البيانات لتكون هي نواة الخريطة العقارية الرقمية المُحدثة لجميع مناطق ومدن المملكة والتي انطلقت مرحلتها الثانية في سبعة أحياء بمدينة الرياض بتاريخ 29 أكتوبر 2023م، وتستمر حتى 29 يناير 2024م، وستنطلق المرحلة الثالثة من السجل العقاري التي تضم 48 حي في مدينة الرياض والدمام والمدنية المنورة ابتداء من الأحد القادم 24 ديسمبر 2023م وتستمر حتى 28 مارس 2024م.