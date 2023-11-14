إجراء فريد وبلا تنويم..50 عملية استئصال للغدة الدرقية بشكل كامل في "طبية مكة"

أجرت مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، ممثلة بمركز الرأس والعنق وقاع الجمجمة، 50 عملية استئصال للغدة الدرقية بشكل كامل ضمن عمليات اليوم الواحد دون الحاجة إلى التنويم العام.