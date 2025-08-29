بتقليد غير مسبوق.. القنصل المصري بالرياض يودّع الجالية بكلمات مؤثرة

وأكد "المليحي" في رسالته أن فترة عمله في السعودية، واصفًا المملكة بـ"البلاد الحبيبة إلى قلبه"، كانت حافلة بالتواصل المثمر مع أبناء الجالية، مشيرًا إلى ما حظيت به الجالية المصرية من إشادة مستمرة من المسؤولين السعوديين، الذين وصفوها بأنها من أكثر الجاليات التزامًا وتفاعلًا إيجابيًا مع المجتمع السعودي الشقيق.