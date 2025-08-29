بتقليد غير مسبوق.. القنصل المصري بالرياض يودّع الجالية بكلمات مؤثرة

في مشهد غير معتاد على الساحة الدبلوماسية، ودّع القنصل المصري في الرياض، السفير طارق المليحي، أبناء الجالية المصرية برسالة مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبّر فيها عن مشاعر التقدير والاعتزاز، وذلك مع انتهاء فترة عمله التي قاربت أربع سنوات في المملكة العربية السعودية.
وأكد "المليحي" في رسالته أن فترة عمله في السعودية، واصفًا المملكة بـ"البلاد الحبيبة إلى قلبه"، كانت حافلة بالتواصل المثمر مع أبناء الجالية، مشيرًا إلى ما حظيت به الجالية المصرية من إشادة مستمرة من المسؤولين السعوديين، الذين وصفوها بأنها من أكثر الجاليات التزامًا وتفاعلًا إيجابيًا مع المجتمع السعودي الشقيق.
واستعرض القنصل أبرز إنجازات القنصلية خلال فترة عمله، والتي شملت توسعة مبنى القنصلية، وإطلاق التطبيق الإلكتروني، وتقليص مدة إصدار جواز السفر إلى خمسة أيام عمل فقط، إلى جانب استحداث خدمات الدفع الإلكتروني والبريدية الاختيارية. كما نظّمت القنصلية فعاليات ملتقيات الجالية والليالي المصرية، التي شهدت حضورًا واسعًا من الجهات السعودية، وأصبحت نموذجًا مميزًا بين البعثات الدبلوماسية.
ووجّه "المليحي" خالص شكره لأبناء الجالية الذين دعموا جهود القنصلية في التحول الرقمي والأنشطة التطوعية والإنسانية، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات لم يكن ليتحقق دون مساندتهم.
واختتم "المليحي" كلمته بالتأكيد على متانة العلاقات المصرية السعودية، قائلًا إن ما يجمع الشعبين من روابط أخوية راسخة يُشكّل الدعامة الأقوى لمسيرة التعاون بين البلدين، داعيًا الله أن يديم على مصر والسعودية نعمة الأمن والاستقرار.