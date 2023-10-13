استمرار فرص الأمطار الرعدية على مرتفعات جنوب غرب السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع

أما يوم السبت، فيُتوقع أن تبقى الفرصة مُهيَّأةً لتساقط زخات رعدية من الأمطار محلية الطابع ومحدودة في أجزاءٍ من مرتفعات جنوب غرب وصولاً لمرتفعات الطائف؛ قد تشمل بشكلٍ متفرقٍ أجزاءً من منطقة المدينة المنوّرة، والله أعلم.