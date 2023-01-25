مستنقعات المياه تحاصر سكان مخطط "863" بعفيف.. والبلدية: بدأنا بالأكثر خطورة

وقال طلال الجذع، أحد السكان بالحي، أن تجمعات المياه تغطي مساحة كبيرة من الأراضي البيضاء داخل الحي، منها مربع المرفق الحكومي وأراضٍ بيضاء بين المنازل المأهولة، وأصبحت مستنقعاً للبعوض ونمو الحشائش المؤذية، فضلاً عن التشوه البصري الذي تعكسه، وتضرر أحد المنازل القائمة بعد هبوط أرضه، حيث تجاوره أرض فضاء مغمورة بمياه الأمطار وأدى تسربها لتربة المنزل إلى هبوط أساساته.