مستنقعات المياه تحاصر سكان مخطط "863" بعفيف.. والبلدية: بدأنا بالأكثر خطورة

يعاني سكان مخطط (863) في عفيف، مستنقعات المياه التي تملأ أراضي المرفق الحكومي المحيطة به منازلهم والأراضي البيضاء في الحي، مما جعلها مصدر قلق لهم وأذى لأساسات المنازل القائمة.
وقال طلال الجذع، أحد السكان بالحي، أن تجمعات المياه تغطي مساحة كبيرة من الأراضي البيضاء داخل الحي، منها مربع المرفق الحكومي وأراضٍ بيضاء بين المنازل المأهولة، وأصبحت مستنقعاً للبعوض ونمو الحشائش المؤذية، فضلاً عن التشوه البصري الذي تعكسه، وتضرر أحد المنازل القائمة بعد هبوط أرضه، حيث تجاوره أرض فضاء مغمورة بمياه الأمطار وأدى تسربها لتربة المنزل إلى هبوط أساساته.
وأضاف، أنهم قاموا برفع عدة بلاغات لأمانة الرياض عبر قنوات التواصل المعتمدة وخطاب رسمي، لكن حتى الآن مازال الحال كما هو.
وبيّن أن سكان المخطط يطالبون بنزح المياه ثم معالجة الموقع ورفعه بالدفان حتى يكون مقراً لحبس المياه عند هطول الأمطار مستقبلاً.
بدورها، نقلت "سبق" معاناة سكان المخطط لبلدية محافظة عفيف، حيث أوضحت إدارة العلاقات العامة أن البلدية شكّلت سابقاً لجاناً وقفت على جميع أماكن تجمعات المياه ثم بدأت منذ وقت الأمطار بنزح المياه من الشوارع والأحياء وفق برنامج يعتمد على البدء بما هو أكثر خطورة والمياه الغزيرة حتى الوصول للمواقع التي تكون فيها المياه بسيطة، والعمل جارٍ على قدم وساق في كل المواقع.