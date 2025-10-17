"الأمن البيئي" يضبط مخالفين لنظام البيئة في الرياض وعسير ومحمية الملك عبدالعزيز

وحثّت القوات الخاصة للأمن البيئي الجميع على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو على الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.