"الأمن البيئي" يضبط مخالفين لنظام البيئة في الرياض وعسير ومحمية الملك عبدالعزيز

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي عددًا من المخالفين لنظام البيئة في عدة مناطق من المملكة، ضمن مهامها الميدانية الرامية إلى تطبيق الأنظمة وحماية الموارد الطبيعية.
وفي محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ضبطت القوات مواطنَين لارتكابهما مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص، وبحوزتهما بندقية شوزن وبندقية هوائية و(5) ذخائر شوزن، حيث طُبّقت بحقهما الإجراءات النظامية.
وأكدت القوات أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها تبلغ (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص (10,000) ريال، فيما تصل غرامة استخدام بنادق الشوزن في الصيد إلى (100,000) ريال.
وفي منطقة الرياض، ضبطت القوات مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، حيث طُبّقت بحقه الإجراءات النظامية، وسُلّمت الكميات المضبوطة للجهة المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب أو الفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب.
كما ضبطت القوات في منطقة عسير مقيمًا من الجنسية اليمنية مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص، وتم تطبيق العقوبات النظامية بحقه.
وبيّنت أن عقوبة التخييم في الغابات أو المتنزّهات الوطنية دون ترخيص تصل إلى (3,000) ريال.
وحثّت القوات الخاصة للأمن البيئي الجميع على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو على الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.