استمرار حملة توزيع مليون وجبة إفطار صائم للحد من حوادث الطرقات في المملكة

انطلقت حملة (إفطار صائم) لتوزيع مليون وجبة عند الإشارات الرئيسيّة والتقاطعات المهمة من تنفيذ المركز الوطني للمسؤولية والدراسات بالتعاون مع شركة نستله على مدار شهر رمضان المبارك في كل من مدينة الرياض وجدة والدمام، ويهدف البرنامج إلى الإسهام في الحد من حوادث الطرقات قبيل الإفطار، حيث أفادت الدراسات أنه في هذا الوقت تزيد نسبة الحوادث بسبب اللحاق على وجبة الإفطار.