"الزعاق" يوضح كيف كان العرب يحسبون المواسم من خلال دورات النجوم

وفي التفاصيل، قال الزعاق إن السُّحب لها حركة، والرياح لها اتجاه، والنجوم لها دورة، ودورة النجوم هي أساس حساب المواسم عند العرب؛ فشروق الثريا قبيل شروق الشمس دليلٌ على بداية الحر، وتوسطها القبة السماوية قبيل شروق الشمس دليلٌ على شدة الحر، ومغيبها بعد مغيب الشمس دليلٌ على نهاية الحر.