محليات

استغل مزرعته وكراً.. شرطة الأحساء تطيح بمواطن لترويجه 71967 قرص إمفيتامين

توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص
استغل مزرعته وكراً.. شرطة الأحساء تطيح بمواطن لترويجه 71967 قرص إمفيتامين
واس
واس

قبضت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، على مواطن لاتخاذه مزرعته وكراً لترويج (71967) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر.

وتمّ توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الجهات الأمنية
المنطقة الشرقية
شرطة الأحساء
مادة الإمفيتامين المخدر

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