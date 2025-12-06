"الجبر": الخليج القادم اتحاد أقوى ودورٌ أوسع.. وقمة المنامة تُعيد رسم مستقبل المنطقة

ترى الكاتبة أن القمة رسخت وحدة الموقف الخليجي تجاه فلسطين، مؤكدةً مركزيتها ودعم وقف الحرب على غزة وتنفيذ حل الدولتين، ومساندة الجهود الإقليمية لتثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل المساعدات. كما شددت على رفض تغيير الوضع القانوني للقدس " في رسالة تتطلب ثباتًا أخلاقيًا ودبلوماسيًا في آن واحد".