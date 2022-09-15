"كنز الرياضات الإلكترونية".. قطاع خصب يشهد صعودًا سريعًا

وتهدف الاستراتيجية إلى الحد من التسرب الاقتصادي؛ حيث يبلغ الإنفاق في المملكة على الألعاب والرياضات الإلكترونية 3.75 مليار ريال لتوفير فرص استثمارية في 33 مجالًا نوعيًّا؛ سعيًا إلى تعزيز المحتوى المحلي في القطاع لاستقطاب وتأسيس 250 شركة ألعاب في المملكة بحلول 2030 تسهم في دعم وتنمية وتطوير قطاع الألعاب بالمملكة، وإنتاج أكثر من 30 لعبة مصنّفة ضمن أفضل 300 لعبة عالميًّا بحلول 2030؛ ما يعكس قدرات وإمكانيات المحتوى المحلي في مجال الألعاب.