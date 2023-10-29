وزير العدل لرؤساء المحاكم العامة: ربطُ مدد التقاضي بالمؤشرات ضرورةٌ لحسم القضايا

وأوضح معاليه أن دور رئيس المحكمة لا يقتصر فقط على الجانب الإداري، وإنما يتجاوزه إلى أدوار أخرى، ليشمل ذلك الاطلاع على الأحكام والصكوك ومؤشرات العمل والأداء.

وأشار إلى أهمية التسبيب القضائي بشقيه القانوني والواقعي؛ وذلك للوصول إلى تسبيبات دقيقة وسليمة دون الخوض في تفصيلات لا تخدم التسبيب، موضحًا أن "التسبيب الواقعي هو الذي يؤدي انعدامه إلى انعدام الحكم، فلا حكم قضائي بلا تسبيب واقعي".