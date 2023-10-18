تدخل جراحي ينقذ مسناً كفيفاً من التهاب وغرغرينة المرارة بمستشفى ينبع

وأضاف "التجمُّع" أنه بعد عمل الأشعة والفحوصات اللازمة أظهرت وجود ضغط على القناة المرارية وتوسع داخل قنوات الكبد وسوائل بالبطن، وعلى الفور تقرر إجراء عملية استئصال المرارة بالمنظار، ونظراً لحجم الالتهاب البريتوني في البطن وضخامة المرارة وعدم وجود ممر دخول للمرارة استدعى تحويل العملية إلى الشق الجراحي تبين وجود غرغرينة بالمرارة مع حصوة بحجم كبير، وتم خلالها استئصال المرارة ومن ثم جرت متابعة الحالة في قسم العناية المركزة ومازال المريض تحت الرعاية الطبية وحالته مستقرة، ولله الحمد.