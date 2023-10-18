تدخل جراحي ينقذ مسناً كفيفاً من التهاب وغرغرينة المرارة بمستشفى ينبع

تمكّن فريق جراحي متخصّص بمستشفى ينبع العام، عضو تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي من إنقاذ حياة مستفيد كفيف في العقد السابع من عمره ويعاني عدة أمراض مزمنة بعد تعرُّضه لالتهابٍ شديد وحادٍ في المرارة وغرغرينا وحصوة بحجمٍ كبير.
وأوضح تجمُّع المدينة المنورة الصحي أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ بصحبة ابنه الأسبوع الماضي وكان يعاني آلاماً حادة بالبطن من الناحية العلوية والظهر مع ارتفاع درجة حرارته ومعاناته من الغثيان، وبعد إجراء التحاليل والأشعة اللازمة نظراً لوجود تشدد بالبطن، حيث تبين بعد الفحص السريري وجود مرارة ملتهبة والتهاب بريتويت وتوسع في القنوات المرارية داخل الكبد.
وأضاف "التجمُّع" أنه بعد عمل الأشعة والفحوصات اللازمة أظهرت وجود ضغط على القناة المرارية وتوسع داخل قنوات الكبد وسوائل بالبطن، وعلى الفور تقرر إجراء عملية استئصال المرارة بالمنظار، ونظراً لحجم الالتهاب البريتوني في البطن وضخامة المرارة وعدم وجود ممر دخول للمرارة استدعى تحويل العملية إلى الشق الجراحي تبين وجود غرغرينة بالمرارة مع حصوة بحجم كبير، وتم خلالها استئصال المرارة ومن ثم جرت متابعة الحالة في قسم العناية المركزة ومازال المريض تحت الرعاية الطبية وحالته مستقرة، ولله الحمد.