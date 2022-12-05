"البنك المركزي" يطرح مسودة ضوابط الإعلان عن منتجات المؤسسات المالية لمرئيات العموم

وأوضح البنك المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية" خلال (15) يومًا؛ علمًا بأن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط، كما يمكن الاطلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط التالي:

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar