الطائف.. بدء مشروع أنسنة طريق الشفا الدائري ورفع كفاءته

ويشمل المشروع جنبات الطريق الدائري والجزيرة الوسطية، حيث يسهم في توفير ممرات مفتوحة للمشاة مع توفير كراسي للجلوس، وزيادة نسبة التشجير، وأرصفة الموقع، وتوفير الإضاءة التجميلية، وتأمين مواقف للسيارات، ودعم السفلتة، وذلك سعياً إلى تحسين جودة الحياة، إضافة إلى تحسين المشهد الحضاري، وتطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق الخدمية وممرات المشاة.