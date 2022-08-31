غداً.. انطلاق المرحلة الثانية من تسوير الأراضي الفضاء بالرياض

تنطلق غداً الخميس الأول من سبتمبر المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية لتسوير الأراضي الفضاء بنطاق الرياض التي تمتد إلى 3 أشهر.
وأعلنت أمانة منطقة الرياض، أن المرحلة الثانية من المبادرة، تشمل طريق الملك سلمان من تقاطع طريق الملك خالد حتى تقاطع طريق المطار، وطريق الملك فهد من تقاطع طريق الملك سلمان حتى تقاطع الدائري الجنوبي.
وتشمل أيضاً طريق الملك خالد من تقاطع الملك سلمان حتى تقاطع طريق الأمير طلال بن عبد العزيز، وطريق الدائري الشمالي من تقاطع طريق الملك خالد حتى تقاطع الدائري الشرقي، وطريق الدمام من تقاطع طريق الجنادرية حتى تقاطع الدائري الشرقي.
ومن المتوقع، وفق حساب الأمانة على تويتر، أن تسهم المبادرة في تحسين المشهد الحضري، ومنع التخلص العشوائي لمخلفات البناء، وحماية الأراضي من التعديات المخالفة للأنظمة.