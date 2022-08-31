غداً.. انطلاق المرحلة الثانية من تسوير الأراضي الفضاء بالرياض

وأعلنت أمانة منطقة الرياض، أن المرحلة الثانية من المبادرة، تشمل طريق الملك سلمان من تقاطع طريق الملك خالد حتى تقاطع طريق المطار، وطريق الملك فهد من تقاطع طريق الملك سلمان حتى تقاطع الدائري الجنوبي.