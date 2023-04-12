نائب أمير مكة يطلع على جاهزية الجهات الخدمية للعشر الأواخر وموسم الحج

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، اجتماع اللجنة، الذي تخللته مناقشة استعدادات الجهات للعشر الأواخر، وكذلك جاهزيتها لموسم حج هذا العام 1444هــ.
واطلع نائب أمير مكة على جاهزية الجهات الخدمية لتقديم الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، بدءًا من مرحلة القدوم وإقامتهم بمكة المكرمة وأدائهم مناسكهم والصلوات بالمسجد الحرام، حتى مغادرتهم العاصمة المقدسة.
وبحسب العرض، فقد تم توزيع ما يزيد على 7 ملايين و600 ألف وجبة منذ بداية شهر رمضان عبر برنامج السقاية والرفادة، كما تم توزيع أكثر من 32 ألف لتر من مياه زمزم بالمسجد الحرام.
كما بحث الاجتماع الجاهزية والاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام، وتم الاطلاع على المشاريع كافة في المشاعر المقدسة، ونِسب الإنجاز، والتأكد من جاهزيتها قبل موسم الحج بوقت مبكر، وإجراء التجارب الميدانية خلال شهرَي شوال وذي القعدة بهدف تقديم أفضل الخدمات، وتسهيل الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن.