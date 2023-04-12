نائب أمير مكة يطلع على جاهزية الجهات الخدمية للعشر الأواخر وموسم الحج

كما بحث الاجتماع الجاهزية والاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام، وتم الاطلاع على المشاريع كافة في المشاعر المقدسة، ونِسب الإنجاز، والتأكد من جاهزيتها قبل موسم الحج بوقت مبكر، وإجراء التجارب الميدانية خلال شهرَي شوال وذي القعدة بهدف تقديم أفضل الخدمات، وتسهيل الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن.