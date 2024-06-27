نصف مليون ريال غرامة على منشأة بالقصيم لتلاعبها في بيانات إرسالية أسماك محظورة الاستيراد

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك جاء عَقِبَ تلقيها طلبًا لمعاينة شحنة تحتوي على (8) أصناف سمكية في مستودع واردة من خارج المملكة، وعند المعاينة اشتبه المفتشون باسم أحد أصناف الأسماك الموجودة في الشحنة لعدم تطابق البيانات على البطاقة والبيان الجمركي لشكل السمك الظاهري الوارد، وبناءً على ذلك جرى سحب عينات وفرز جميع الأسماك، واتضح أن أحد الأصناف المستوردة ليس مطابقًا لما تضمنته البطاقة، كونه سمك بلطي نهري محظور استيراده.