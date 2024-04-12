بعد نجاحه في رمضان.. مَطالب باستمرار نظام "الصباحي المدمج" بمدارس الرياض

طالب عدد من أولياء أمور الطلاب في العاصمة الرياض، الذين تم تحويل مدارسهم إلى الدراسة المسائية في مدارس أخرى هذا العام لتجهيزها "صيانة وترميم"، باستمرار الدراسة بنظام التعليم المدمج، الذي تم تطبيقه في شهر رمضان المبارك، ويتمثل في تقسيم الأسبوع إلى يومين وثلاثة أيام حضور لكل مدرسة في الفترة الصباحية، مع متابعة بقية الأيام عبر المنصة؛ لإكمال العام الدراسي الحالي، الذي لم يتبقَّ منه سوى أقل من شهرين.