بعد نجاحه في رمضان.. مَطالب باستمرار نظام "الصباحي المدمج" بمدارس الرياض

طالب عدد من أولياء أمور الطلاب في العاصمة الرياض، الذين تم تحويل مدارسهم إلى الدراسة المسائية في مدارس أخرى هذا العام لتجهيزها "صيانة وترميم"، باستمرار الدراسة بنظام التعليم المدمج، الذي تم تطبيقه في شهر رمضان المبارك، ويتمثل في تقسيم الأسبوع إلى يومين وثلاثة أيام حضور لكل مدرسة في الفترة الصباحية، مع متابعة بقية الأيام عبر المنصة؛ لإكمال العام الدراسي الحالي، الذي لم يتبقَّ منه سوى أقل من شهرين.
وأكدوا لـ"سبق" أن تجربة التعليم المدمج في شهر رمضان سجَّلت نجاحًا كبيرًا، لافتين إلى أن الدوام في الفترة المسائية بعد الواحدة ظهرًا مرهق للطلاب وللعديد من الأسر؛ لأ أولياء أمور أغلب الطلاب مرتبطين بوظائف إلى الثالثة عصرًا.
وأوضحوا أن الفترة الصباحية هي أفضل فترة للتحصيل الدراسي للطالب؛ كونها تبدأ باكرًا، وأن بعض الأسر لديها أكثر من طالب، بعضهم يدرسون صباحا، وآخرون مساء في المدارس التي شملها القرار؛ وهو ما يسبب حالة من الإرباك داخل الأسرة نفسها؛ كونها ستجد نفسها أمام فترتين (صباحية ومسائية)، مع متابعة الدروس بعد الخروج من المدرسة، فضلاً عن أن البعض يقوم بتوصيل الأبناء؛ إذ سيجد نفسه مُطالَب بالحضور لثلاث فترات!
وناشدوا إدارة التعليم بالرياض النظر في إكمال المدة المتبقية من هذا العام بنظام التعليم المدمج الصباحي المتمثل في تقسيم الأسبوع إلى قسمين، كل مدرسة يخصص لها أيام معينة للحضور، وبقية الأيام تكون عبر المنصة التعليمية.
يُشار إلى أن عددًا من المدارس التابعة لتعليم الرياض قد تم تحويلها إلى الدراسة المسائية بعد أن تقرر إخضاع عدد من المباني المدرسية للترميم والصيانة الكلية.
ومن المقرر أن يستأنف أكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بجميع مراحلها التعليمية الاثنين القادم الفصل الدراسي الثالث بعد قضاء إجازة عيد الفطر المبارك من العام الدراسي الحالي 1445هــ.