4 ضربات أمنية حاسمة لـ "مكافحة المخدرات وحرس الحدود" تحبط ترويج كميات من المخدرات

نفذت الجهات الأمنية أربع ضربات ناجحة في مواجهة محاولات ترويج وتهريب السموم، وذلك في أربع مناطق اليوم السبت.
وفي العملية الأولى، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهما (4.1) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وفي الضربة الثانية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، في العملية الأمنية الثالثة، تهريب (100972) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية ، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتمثلت رابع الضربات المنية في قيام الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير بالقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما (28) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.