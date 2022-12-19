"عمار العقارية" و"شركة خالد بن إبراهيم العجلان" تطرحان مخطط مستودعات الظهران في مزاد علني

تطرح شركة "عمار العقارية" و"شركة خالد بن إبراهيم العجلان" مخطط "مستودعات الظهران" للبيع في مزاد علني سيقام في يوم الثلاثاء الموافق 27/12/2022م من الشهر الجاري، عند الساعة الثالثة عصرًا في قاعة فندق الهوليدي إن – كورنيش الخبر.
ويعد مخطط مستودعات الظهران الواقع في مدينة الظهران، جنوب المدينة الصناعية الثانية بالدمام وطريق بقيق الظهران السريع أحدث المخططات المخصصة للتخزين والإمداد والأعمال اللوجستية المختلفة، إذ يضم أربع مناطق رئيسية تحتل المنطقة المخصصة للمستودعات منها النصيب الأكبر حيث تم تصميم بنيتها التحتية وخدماتها ومساحات أراضيها بناء على استشراف الاحتياج المستقبلي والحالي لهذا السوق، كما تم تخصيص أراضي لسكن القوى البشرية في الجزء الثاني من المخطط، فيما تم تخصيص الجزئين الثالث والرابع من المشروع للخدمات المساندة والمرافق الحكومية والخدمات التجارية الأخرى.
ومن جانبه ذكر الرئيس التنفيذي لشركة عمار العقارية، فلاح بن فهد القحطاني: "إن الفرص تتنوع في مخطط مستودعات الظهران حيث يمكن الاستثمار في إنشاء المستودعات ذات الاستخدامات المتعددة، وكذلك الاستثمار في بناء وتأجير إسكان العمالة وخدماتها التجارية المختلفة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تولي قطاع التخزين والإمداد والأعمال اللوجستية اهتماماً خاصاً حيث شهدت الأعوام الماضية إطلاق مبادرات نوعية للنهوض بهذا القطاع الحيوي".
من جهته شدد خالد بن إبراهيم العجلان على ضرورة اضطلاع القطاع الخاص بدوره التنموي في الاستثمار وتطوير مشاريع نوعية في القطاع العقاري خصوصاً قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية، حيث ذكر: "إن السوق العقاري السعودي في نهضة شاملة ويحتاج إلى جهود الجميع لسد الفجوات الحالية والمستقبلية". كما أكد العجلان على أن طرح مخطط مستودعات الظهران في المزاد العلني يأتي مواكبة للتطور الهائل في السوق السعودي ورؤية السعودية المباركة 2030 وبرامجها التنفيذية الرامية لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.