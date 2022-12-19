"عمار العقارية" و"شركة خالد بن إبراهيم العجلان" تطرحان مخطط مستودعات الظهران في مزاد علني

من جهته شدد خالد بن إبراهيم العجلان على ضرورة اضطلاع القطاع الخاص بدوره التنموي في الاستثمار وتطوير مشاريع نوعية في القطاع العقاري خصوصاً قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية، حيث ذكر: "إن السوق العقاري السعودي في نهضة شاملة ويحتاج إلى جهود الجميع لسد الفجوات الحالية والمستقبلية". كما أكد العجلان على أن طرح مخطط مستودعات الظهران في المزاد العلني يأتي مواكبة للتطور الهائل في السوق السعودي ورؤية السعودية المباركة 2030 وبرامجها التنفيذية الرامية لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.