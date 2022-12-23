شراكة تتصاعد وفرص.."آفاق زيارة الرئيس الجورجي للمملكة" يبلورها "التليدي"

وأشاد المحلل السياسي يحيى التليدي، بقوة وتحرك الدبلوماسية السعودية الفاعلة في جميع الاتجاهات، في ظل استراتيجيتها الجديدة التي تهدف إلى تنويع خارطة علاقاتها، قائلاً: "تقارب المملكة مع جورجيا وغيرها من الدول يعكس حرص رؤية السعودية الجديدة على بناء علاقات ناجحة وفعالة مع كل دول المنطقة والعالم من خلال الدبلوماسية الناعمة والمبنية على المصالح المشتركة، فمن المعروف أن المملكة تتمتع بعلاقات إيجابية وطيبة مع غالبية دول المنطقة والعالم.