نتج عنهما 4 وفيات.. حادثان في وقتٍ واحد يستنفران طوارئ مستشفى قيا بالطائف

أعلن مستشفى قيا العام التابع لصحة الطائف في ساعة متأخرة البارحة، حالة الطوارئ إثر حادثيْن وقعا في وقتٍ واحدٍ أحدهما في منطقة السر، والآخر في منطقة أبو راكة على طريق الجنوب الطائف – الباحة.
وتمّ وصول ثماني حالات من حادثيْن مختلفين متزامنين، وشاركت الفرق الطبية بالمستشفى في نقل الحالات، إضافة إلى رفع حالة التأهب وإعلان البلاغ الطبي الأصفر، واستدعاء جميع الأخصائيين.
ونتج عن الحادث 4 وفيات، و4 إصابات جميعها في وضعٍ مستقر ولم يتم تحويل أي حالة منها إلى مستشفيات الطائف.
وناشدت "صحة الطائف"، في بيانها الذي ورد "سبق"، سالكي الطرق كافة، وخصوصاً قائدي المركبات، بضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة، وترك التهور والقيادة بسرعاتٍ عالية، بما يحقّق السلامة للجميع.