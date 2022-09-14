نتج عنهما 4 وفيات.. حادثان في وقتٍ واحد يستنفران طوارئ مستشفى قيا بالطائف

أعلن مستشفى قيا العام التابع لصحة الطائف في ساعة متأخرة البارحة، حالة الطوارئ إثر حادثيْن وقعا في وقتٍ واحدٍ أحدهما في منطقة السر، والآخر في منطقة أبو راكة على طريق الجنوب الطائف – الباحة.