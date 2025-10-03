الأزياء والموضة يلتقيان في معرض أسبوع أسلوب الحياة السعودي بالرياض

تستعد العاصمة الرياض لاستضافة النسخة الأولى من معرض أسبوع أسلوب الحياة السعودي (سعودي لايف ستايل)، والمقرر إقامته خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور ومشاركة متخصصين وخبراء في عالم الأزياء والموضة.
ويُعد المعرض أول حدث دولي يجمع بين قطاعات متكاملة تشمل الأزياء (الملابس، الأحذية، الإكسسوارات، الملابس الداخلية وملابس الشاطئ)، والملابس الرياضية (الأزياء، الإكسسوارات والمعدات الرياضية)، والتصميم (الأثاث والتصميم الداخلي)، في منصة واحدة نابضة بالحياة وموجهة نحو المستقبل.
ويشارك في الحدث أكثر من 140 علامة تجارية محلية وعالمية رائدة، مما يجعله أحد أبرز التجمعات الصناعية وأكثرها تأثيرًا في منطقة الشرق الأوسط.
وسيُعرض خلال المعرض أحدث مجموعات لمصممين سعوديين بارزين، إلى جانب علامات تجارية عالمية من دول مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا وتركيا. وتشمل فئات العارضين الأزياء والأحذية والملابس الرياضية والابتكارات التصميمية.
كما يفتح المعرض قنوات تواصل جديدة بين العلامات التجارية العالمية عبر نظام توزيع فعال ومتعدد الأطراف، بما يسهم في تطوير قطاع الأزياء بالمملكة، خاصة مع النمو الملحوظ الذي يشهده القطاع في القيمة والحجم بدعم من مشاريع "رؤية السعودية 2030"، والإجراءات الحكومية المخصصة لتطوير قطاعي الملابس والأحذية.
وفي السياق ذاته، يدعم المعرض المصممين المحليين من خلال توفير منصة منفتحة على أحدث الاتجاهات العالمية، ما يسمح بتبادل الخبرات والتجارب وفتح فرص تسويقية جديدة.
وعلى هامش الفعالية، تقام ورش عمل وجلسات حوارية بمشاركة نخبة من مصممي الأزياء وخبراء الصناعة محليًا وعالميًا.
يُذكر أن المعرض يقام بالشراكة بين شركة الرياض للمعارض وشركة "هونغر" الإيطالية، في إطار تعزيز مكانة المملكة كمركز رائد للأزياء والتجزئة.