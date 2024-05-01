بالصور.. محافظ الجموم يبحث فجرًا ارتفاع منسوب مياه "وادي فاطمة" ويقف على الوضع ميدانيًّا

يُذكر أن سد وادي فاطمة خرساني ثقلي، وطوله الكلي 600 متر، ومساحة منطقة التجميع 3091 كيلومترًا مربعًا، ويخزن 20 مليون متر مكعب، وطول المفيض 441 مترًا، وارتفاع المفيض 15 مترًا، ويوجد في السد ثماني بوابات، وأعلى معدل للتصريف هو 2616 مترًا مكعبًا في الثانية، وخمس صفارات إنذار موزعة بطول الوادي، تهدف لتحذير السكان ومَن هم أسفل السد بأن البوابات سيتم فتحها حفاظًا على سلامتهم من الأخطار المحتملة.