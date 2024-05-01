بالصور.. محافظ الجموم يبحث فجرًا ارتفاع منسوب مياه "وادي فاطمة" ويقف على الوضع ميدانيًّا

بالصور.. محافظ الجموم يبحث فجرًا ارتفاع منسوب مياه "وادي فاطمة" ويقف على الوضع ميدانيًّا
رأس فهد بن عبدالله آل فهيد، محافظ الجموم المكلف، اجتماعًا عند الساعة الثالثة من فجر اليوم الأربعاء؛ لبحث تطورات ارتفاع منسوب المياه بسد وادي فاطمة بالمحافظة.
حضر الاجتماع مسؤولو الدفاع المدني والشرطة وباقي الجهات المعنية. وقد تم فتح ستة أبواب للسد، بينما تعطل بابان، وباشر طيران الأمن إنقاذ شخص، كان عالقًا، وحالته مستقرة، بينما لا يزال البحث جاريًا عن مفقودَيْن.
وعقب الاجتماع الذي انتهى عند الفجر وقف فهد بن عبدالله آل فهيد، محافظ الجموم المكلف، ميدانيًّا على السد مع جميع رؤساء الجهات ذات العلاقة؛ للاطلاع على أعمال التشغيل والصيانة، والتأكد من إمكانية تطبيق خطط الطوارئ في ظل الحالات المطرية التي تمرّ بها المنطقة، والتقيد بالتعليمات كافة بهذا الخصوص؛ وذلك حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات.
من جهته، أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الوضع مطمئن؛ إذ وردت سيول أمس الثلاثاء، وأدت إلى ارتفاع منسوب المياه بسد وادي فاطمة حتى المفيض، وفُتحت بوابات السد لتخفيف المنسوب؛ وسال إثرها وادي مر الرئيسي، الذي يصب في وادي الخمرة جنوب محافظة جدة، وذلك حتى الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء؛ وبذلك انخفض منسوب المياه.
وحتى هذه اللحظة الوضع مستقر في السد بعد تخفيض نسبة فتح البوابات لتصريف السيول لتخفيف حدة السيل، وتمكين الجهات المختصة من أداء مهامها للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
ووجّه "الخليف" بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والتجمعات المائية، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات المختصة. مؤكدًا وجود مندوب دائم للجنة الطوارئ بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم.
وأشار إلى أهمية الدور التنسيقي بين جميع الجهات ذات العلاقة بشكل دائم مع الدفاع المدني.
يُذكر أن سد وادي فاطمة خرساني ثقلي، وطوله الكلي 600 متر، ومساحة منطقة التجميع 3091 كيلومترًا مربعًا، ويخزن 20 مليون متر مكعب، وطول المفيض 441 مترًا، وارتفاع المفيض 15 مترًا، ويوجد في السد ثماني بوابات، وأعلى معدل للتصريف هو 2616 مترًا مكعبًا في الثانية، وخمس صفارات إنذار موزعة بطول الوادي، تهدف لتحذير السكان ومَن هم أسفل السد بأن البوابات سيتم فتحها حفاظًا على سلامتهم من الأخطار المحتملة.
وبيّن "الخليف" أنه يتم التحكم في المنسوب عن طريق برنامج لفتح البوابات، ويتم تطبيقه بعد التنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة، مثل المحافظة والدفاع المدني.
يُذكر أن فرع الوزارة فعَّل خطة الطوارئ للسدود مع بداية موسم الأمطار.