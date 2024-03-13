لإحياء تاريخ الأسواق الشعبية.. أمير الشرقية يدشن مهرجان "أيام سوق الحب 4" في الدمام

وثمّن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، تدشين ورعاية أمير المنطقة المهرجان ودعمه اللامحدود لكل الفعاليات والأنشطة بالمنطقة، مشيراً إلى أن فعاليات المهرجان الذي سينطلق غداً الخميس، ويستمر إلى 18 رمضان، يتضمن أركان، ومسرح تفاعلي، بالإضافة إلى عرض النهام، والحكواتي، وفرقة العسّة، والفرق الشعبية، إضافة إلى ألعاب ترفيهية، وألعاب شعبية.