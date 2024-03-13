لإحياء تاريخ الأسواق الشعبية.. أمير الشرقية يدشن مهرجان "أيام سوق الحب 4" في الدمام

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في ديوان الإمارة اليوم الأربعاء، مهرجان أيام سوق الحب في نسخته الرابعة بالدمام، من تنظيم أمانة المنطقة الشرقية؛ بهدف إحياء تاريخ الأسواق الشعبية، والحفاظ على الموروثات الوطنية وتفعيل الجذب السياحي.
وثمّن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، تدشين ورعاية أمير المنطقة المهرجان ودعمه اللامحدود لكل الفعاليات والأنشطة بالمنطقة، مشيراً إلى أن فعاليات المهرجان الذي سينطلق غداً الخميس، ويستمر إلى 18 رمضان، يتضمن أركان، ومسرح تفاعلي، بالإضافة إلى عرض النهام، والحكواتي، وفرقة العسّة، والفرق الشعبية، إضافة إلى ألعاب ترفيهية، وألعاب شعبية.
وقال "الجبير": إن الأمانة قامت باستحداث فعاليات أسبوعية متنوعة تستقطب الزوار والجمهور لموقع الفعالية، لاستثمار جهود الأمانة في مشروعها التطويري، لتحسين المشهد الحضري، على أرض المهرجان في المنطقة المركزية للسوق، مستهدفة كافة فئات المجتمع، حيث شمل التطوير مرافق سوق الحب، وذلك عن طريق إيجاد هوية مُميزة له تتناسب مع الثقافة والموروث الشعبي في تلك المنطقة، بما يعود بالفائدة على تنشيط حركة السياحة، إضافة إلى تضمين لمسات شعبية للسوق.
ويأتي هذا المهرجان استمراراً لما حققه مهرجان سوق الحب في النسخ السابقة من نجاح في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار، ودعم الحركة التجارية والسياحية في المنطقة المركزية بالدمام.