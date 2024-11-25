مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للخدمات الأمنية "سيف" و "إي فاينانس" لتقديم منظومة أمنية متكاملة وامنه للمدفوعات الرقمية

وأوضح الثنيان أن "سيف" تستهدف من هذه الشراكة ضمان الريادة والابتكار في القطاع الأمني عبر المجالات الرئيسية التي تقدمها الشركة: وهي الخدمات الاستشارية، والحلول المتكاملة، وبرامج التدريب والتطوير، ومراكز القيادة والتحكم " حيث يعتمد النموذج الفريد لأعمال الشركة على التعاون مع الشركات الأكثر ابتكاراً في مجالها، وتقديم الأمن والسلامة كخدمة، والتركيز على تلبية الاحتياجات المتخصصة للأسواق التي تعمل بها.