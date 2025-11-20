مشروع تحويل الشعيبة 3 يحصد جائزتي "مشروع العام" ضمن جوائز MEED لعام 2025

وقد اختير المشروع للفوز بالجائزتين لما يمثله من نقلة نوعية في قطاع المياه المستقلة بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 ألف متر مكعب يوميًا، وما حققه من خفض استهلاك الوقود السائل بنحو 60 ألف برميل مكافئ يوميًا، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 9.7 ملايين طن سنويًا، ليصبح ركيزة أساسية في تعزيز إمدادات المياه لمنطقة مكة المكرمة وداعمًا مهمًا للاستدامة التشغيلية والبيئية.