"أمانة جدة": مُلاك 649 أرض فضاء في الطرق الرئيسة يلتزمون بالتسوير والبناء

وشملت قطع الأراضي، 560 قطعة واقعة ضمن المناطق المستهدفة في المرحلة الأولى، منها تسوير 170 قطعة أرض، وإصدار رخص بناء لنحو 390 قطعة أرض، في وقتٍ التزم بتنفيذ القرار، ملّاك 89 أرضٍ فضاء واقعة خارج المناطق المستهدفة حاليًا، قبل بدء تنفيذ المرحلة الثانية والمقررة في الأول من مارس 2023م.