"أمانة جدة": مُلاك 649 أرض فضاء في الطرق الرئيسة يلتزمون بالتسوير والبناء

كشفت أمانة محافظة جدة عن التزام مُلاك 649 قطعة أرض فضاء، بتنفيذهم المرحلة الأولى من قرار تسوير الأراضي الفضاء على المحاور والطرق الرئيسة في المحافظة.
وشملت قطع الأراضي، 560 قطعة واقعة ضمن المناطق المستهدفة في المرحلة الأولى، منها تسوير 170 قطعة أرض، وإصدار رخص بناء لنحو 390 قطعة أرض، في وقتٍ التزم بتنفيذ القرار، ملّاك 89 أرضٍ فضاء واقعة خارج المناطق المستهدفة حاليًا، قبل بدء تنفيذ المرحلة الثانية والمقررة في الأول من مارس 2023م.
وشهدت أعمال الأمانة خلال المرحلة الأولى من تنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، رصد 770 قطعة أرضٍ فضاء واقعة على 11 طريق ومحور رئيس، تتمثل في طرق: "الملك عبدالعزيز، الأندلس - الأمير ماجد بن عبدالعزيز - الأمير محمد بن عبدالعزيز - الملك فهد بن عبدالعزيز - الملك عبدالله بن عبدالعزيز - المدينة المنوّرة" وشوارع: "الأمير سلطان بن عبدالعزيز - السلام - صاري - حراء - فلسطين".
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أطلقت حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، إذ يستهدف القرار ملَّاك الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسة ذات الكثافة المرورية العالية.
جدير بالذكر أن أمانة جدة نفّذت تنفيذ القرار بعدة خطوات متدرجة، حيث أعلنت أولاً عن المحاور المستهدفة، ومن ثم أطلقت دليل التسوير، مع استمرار أعمال الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك، فيما تُهيب بمُلّاك الأراضي المتبقية الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى، بسرعة الامتثال تفادياً لإيقاع المخالفات وتطبيق الأنظمة في حقهم.