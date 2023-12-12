في اليوم الـ15 لمهرجان الملك عبدالعزيز.. 6 صقارين يتأهلون في شوطي "سيف الملك"

تواصلت، اليوم، الأشواط النهائية لمسابقة الملواح للمحليين تحت اسم (كؤوس الملك عبدالعزيز)، بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، الذي يُنظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض)، وتأهل ستة صقارين للمشاركة في شوطي (سيف الملك) اللذين يقامان بعد غدٍ الخميس، وتتجاوز قيمة جوائزهما 1.8 مليون ريال.
وشهد اليوم الخامس عشر من المهرجان إقامة ستة أشواط، حيث فاز الصقّار برغش بن محمد المنصوري بكأس الملك عبدالعزيز لشوط فئة حر فرخ محترفين من خلال الصقر (فلاج)، محققاً المركزين الأول والثاني، وجاء ثالثاً ارميزان بن عبدالله، ونال الصقّار فهد بن محمد المنصوري كأس الملك عبدالعزيز لشوط فئة حر قرناس محترفين بصقره (قرضوم)، وحلَّ أحمد بن مقعد المطيري ثانياً، وبرغش المنصوري في المرتبة الثالثة.
وحصد الصقّار حمد بن سالم المري كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة حر فرخ مُلاك مفتوح بالصقر (عزام)، وجاء بعده على الترتيب فهد بن زومان الهاجري، وحمد بن مسلي القحطاني، فيما تمكن الصقّار حمد بن عبدالله المري من الفوز بكأس الملك عبدالعزيز عن فئة حر قرناس مُلاك مفتوح بصقره (الماشي)، تلاه حمد بن عايض المري في المركز الثاني، وخالد بن سلطان العامر ثالثاً.
وحسم الصقّار شايع بن مسلي القحطاني كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة حر فرخ مُلاك بصقره (038)، وجاء ثانياً متعب بن عبدالله الراجحي، وفي المركز الثالث ظافر بن فالح القحطاني، وعاد شايع القحطاني ليحقق كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة حر قرناس مُلاك عبر الصقر (مرفوق)، تلاه شايع بن حمد الدوسري، ثم راشد بن زومان الهاجري.