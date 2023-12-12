في اليوم الـ15 لمهرجان الملك عبدالعزيز.. 6 صقارين يتأهلون في شوطي "سيف الملك"

وشهد اليوم الخامس عشر من المهرجان إقامة ستة أشواط، حيث فاز الصقّار برغش بن محمد المنصوري بكأس الملك عبدالعزيز لشوط فئة حر فرخ محترفين من خلال الصقر (فلاج)، محققاً المركزين الأول والثاني، وجاء ثالثاً ارميزان بن عبدالله، ونال الصقّار فهد بن محمد المنصوري كأس الملك عبدالعزيز لشوط فئة حر قرناس محترفين بصقره (قرضوم)، وحلَّ أحمد بن مقعد المطيري ثانياً، وبرغش المنصوري في المرتبة الثالثة.