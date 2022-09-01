"سلام": بدء التسجيل في النسخة "5" من تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي

يذكر أن المتخرج من البرنامج يحصل على مجموعة من المزايا النوعية، منها: شهادة تفيد بإتمام برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي والأولوية للمشاركة في المحافل الدولية، بالإضافة إلى الخبرات المكتسبة في التواصل الحضاري والمشاركات الدولية وفقاً لأحدث الممارسات على مستوى العالم.