55 ألف أسرة سعودية استفادت من حلول برنامج "سكني" خلال النصف الأول من 2024

كشف برنامج سكني عن استفادة 55 ألف أسرة سعودية من الحلول والخيارات السكنية للبرنامج، من ضمنها 44 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك ضمن جهود البرنامج لتوفير منتجات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تُسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية السعودية 2030م برفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.