55 ألف أسرة سعودية استفادت من حلول برنامج "سكني" خلال النصف الأول من 2024

كشف برنامج سكني عن استفادة 55 ألف أسرة سعودية من الحلول والخيارات السكنية للبرنامج، من ضمنها 44 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك ضمن جهود البرنامج لتوفير منتجات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تُسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية السعودية 2030م برفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.
وتفصيلاً؛ أوضح "سكني"، أن باقات الدعم السكني تمنح حلولاً مرنة ومتعددة لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة و "تحت الإنشاء" و"البناء الذاتي"، مشيراً إلى استمرارية الجهود الرامية لتعزيز الدعم السكني وتنويع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.
ولفت البرنامج إلى إمكانية الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط https://sakani.sa، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، أو زيارة مركز "سكني" الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.
ويُقدم موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية، وعرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، وخدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، والتمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.
يُذكر أن "سكني" أعلن عن استفادة أكثر من 100 ألف أسرة سعودية من البرنامج خلال 2023، في حين بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول خلال العام الماضي 98,475 أسرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.