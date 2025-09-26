تكليف الدكتور بدر الحربي رئيسًا لجامعة حائل بخبرة نوعية في تطوير القيادات

صدرت الموافقة السامية على تكليف الدكتور بدر بن شجاع الحربي رئيسًا لجامعة حائل، ليكون بذلك أول رئيس للجامعة من خارج القطاع الأكاديمي الجامعي، في خطوة تُعد تحولًا نوعيًا مقارنة بالتعيينات السابقة.
ويحمل الدكتور الحربي سجلًا حافلًا في مجالات التدريب وتطوير رأس المال البشري؛ حيث تخرّج في معهد الإدارة العامة بالرياض، وشغل منصب نائب المدير العام للتدريب، ومثّل المعهد في مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
وساهم الحربي في برامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030، واكتسب خبرات عملية واسعة من خلال العمل في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات، مع تركيز خاص على تطوير القيادات التربوية.
كما شارك في تصميم حقيبة تدريبية متخصصة لتطوير مديري ووكلاء المدارس، بالتعاون بين معهد الإدارة ووزارة التعليم، بهدف رفع كفاءاتهم القيادية وتعزيز معارفهم ومهاراتهم السلوكية.
وتولى الحربي رئاسة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي منذ سبتمبر 2022، بعد عضويته في مجلس الإدارة ممثلًا عن معهد الإدارة العامة، كما شغل منصب المدير العام لمركز إعداد وتطوير القادة.
ومثّل الحربي عددًا من الجهات الحكومية في زيارات واتفاقيات وشراكات داخلية وخارجية، ركزت على تطوير وتجويد كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز جودة الأداء المؤسسي.