تكليف الدكتور بدر الحربي رئيسًا لجامعة حائل بخبرة نوعية في تطوير القيادات

صدرت الموافقة السامية على تكليف الدكتور بدر بن شجاع الحربي رئيسًا لجامعة حائل، ليكون بذلك أول رئيس للجامعة من خارج القطاع الأكاديمي الجامعي، في خطوة تُعد تحولًا نوعيًا مقارنة بالتعيينات السابقة.