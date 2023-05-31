"الحاجي": نتائج تعداد السعودية 2022 تضع المملكة داخل "النافذة الديموغرافية" للسكان

أكّد الدكتور في العلوم السلوكية والاجتماعية محمد الحاجي، أن نتائج إحصائيات تعداد السعودية 2022 تعكس واقعًا سكانيًّا واعدًا يضع المملكة ضمن "نافذة الفرص".
وتفصيلًا: كشف "الحاجي" لـ"سبق"، أن متوسط أعمار السعوديين يبلغ 25 عامًا، فيما تبلغ نسبة السعوديين الذين تقلّ أعمارهم عن 30 عامًا 63%، وهذا يضع بلادنا داخل "النافذة الديموغرافية" التي يكون المجتمع فيها مركبًا من نسبة كبيرة من المؤهلين للعمل، وبالتالي ينعكس ذلك على الإنتاج الاقتصادي ارتفاعًا.
وأضاف: كما أن وجود فئتَي الأطفال وكبار السن بنسبة قليلة يعني تحديات صحية ومجتمعية أقلّ، مشيرًا إلى أن هذه النافذة تستمرّ قرابة 40-50 سنة قبل أن يتغيّر السياق الاجتماعي.