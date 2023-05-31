"الحاجي": نتائج تعداد السعودية 2022 تضع المملكة داخل "النافذة الديموغرافية" للسكان

وتفصيلًا: كشف "الحاجي" لـ"سبق"، أن متوسط أعمار السعوديين يبلغ 25 عامًا، فيما تبلغ نسبة السعوديين الذين تقلّ أعمارهم عن 30 عامًا 63%، وهذا يضع بلادنا داخل "النافذة الديموغرافية" التي يكون المجتمع فيها مركبًا من نسبة كبيرة من المؤهلين للعمل، وبالتالي ينعكس ذلك على الإنتاج الاقتصادي ارتفاعًا.