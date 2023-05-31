محليات

"الحاجي": نتائج تعداد السعودية 2022 تضع المملكة داخل "النافذة الديموغرافية" للسكان

أرجع ذلك لأن نسبة السعوديين الذين تقلّ أعمارهم عن 30 عامًا تبلغ بالإحصاء 63%
محمد الحاجي
محمد الحاجي
محمد عبيد
محمد عبيد

أكّد الدكتور في العلوم السلوكية والاجتماعية محمد الحاجي، أن نتائج إحصائيات تعداد السعودية 2022 تعكس واقعًا سكانيًّا واعدًا يضع المملكة ضمن "نافذة الفرص".

وتفصيلًا: كشف "الحاجي" لـ"سبق"، أن متوسط أعمار السعوديين يبلغ 25 عامًا، فيما تبلغ نسبة السعوديين الذين تقلّ أعمارهم عن 30 عامًا 63%، وهذا يضع بلادنا داخل "النافذة الديموغرافية" التي يكون المجتمع فيها مركبًا من نسبة كبيرة من المؤهلين للعمل، وبالتالي ينعكس ذلك على الإنتاج الاقتصادي ارتفاعًا.

وأضاف: كما أن وجود فئتَي الأطفال وكبار السن بنسبة قليلة يعني تحديات صحية ومجتمعية أقلّ، مشيرًا إلى أن هذه النافذة تستمرّ قرابة 40-50 سنة قبل أن يتغيّر السياق الاجتماعي.

تعداد السعودية 2022
تعداد السعودية

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