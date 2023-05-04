مذكرة تفاهم بين "تطوير محمية الإمام تركي" و"المساحة الجيولوجية"

يُذكر أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، قد تأسست بموجب أمر ملكي صدر في عام 2018م؛ للحفاظ على بيئة طبيعية ونباتية مزدهرة وحياة فطرية سليمة ومستدامة. كما جاء هذا الأمر سعيًا لتنشيط السياحة البيئية، وحدًا من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب.