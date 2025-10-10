"جامعة شقراء" تعلن فتح القبول في برامج ماجستير ودبلوم مجاني

في خطوة لافتة، أعلنت جامعة شقراء، ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا المجانية لمرحلة الماجستير، وذلك للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ.
وأوضحت الجامعة أن التقديم يبدأ يوم الأحد 12 أكتوبر 2025م، ويستمر حتى السبت 1 نوفمبر 2025م، عبر بوابة القبول الإلكترونية الخاصة بها.
وتشمل البرامج المطروحة: الماجستير المهني في المناهج وطرق التدريس، والماجستير التنفيذي في إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والماجستير التنفيذي في تمريض صحة المجتمع (رعاية صحية أولية).
كما تتضمن برامج الدبلوم العالي: القيادة التربوية، والتعليم الإلكتروني، والمراجعة الداخلية.
ودعت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي جميع الراغبين إلى الاطلاع على تفاصيل البرامج ومتطلباتها من خلال دليل البرامج المتاح عبر رمز الاستجابة السريع (QR code)، واستكمال إجراءات التقديم عبر المنصة الإلكترونية، مع الالتزام بالمواعيد المحددة.