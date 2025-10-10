"جامعة شقراء" تعلن فتح القبول في برامج ماجستير ودبلوم مجاني

في خطوة لافتة، أعلنت جامعة شقراء، ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا المجانية لمرحلة الماجستير، وذلك للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ.