الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم في الرياض، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وحضر الاستقبال صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف، نائب وزير الداخلية المكلّف، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ومدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة مناهل الردادي.
كما حضره من جانب المنظمة الدولية المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي، ومدير فريق المنظمة في المملكة أشرف النور، وعدد من المسؤولين.