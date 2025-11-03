الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة

وحضر الاستقبال صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف، نائب وزير الداخلية المكلّف، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ومدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة مناهل الردادي.