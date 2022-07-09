انسيابية في حركة الحشود.. أول وفود الحجاج يؤدّون طواف الإفاضة

أدّى أول وفود حجّاج هذا العام طواف الإفاضة، وسط منظومة من الخدمات داخل المسجد الحرام، التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.