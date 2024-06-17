تصعيد أكثر من 37 مليون سلعة تموينية إلى منى في أول أيام التشريق

وأكدت الوزارة مواصلة الفرق الميدانية للوزارة المنتشرة في المشاعر المقدسة تغطية الحالة التموينية لضيوف الرحمن بالوقوف على منافذ البيع والتأكد من وفرة السلع والمنتجات الضرورية لحجاج بيت الله الحرام، ضمن خطة موسم حج هذا العام بالتعاون مع جميع الجهات المشاركة في تنظيم موسم الحج.