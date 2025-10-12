المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية: إجراءات شاملة لصون الطيور المهاجرة

كما يعمل المركز على تركيب عوازل على خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط لحماية الطيور من الصعق الكهربائي، وإنشاء محميات طبيعية ومسارات آمنة تسهم في تسهيل هجرتها عبر المناطق المختلفة.