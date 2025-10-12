المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية: إجراءات شاملة لصون الطيور المهاجرة

يقود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية جهودًا متكاملة لحماية الطيور المهاجرة التي تمر عبر أجواء المملكة خلال مواسم الهجرة السنوية، في إطار سعيه لتحقيق استدامة بيئية تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح المركز أن أعمال الحماية تشمل تطوير وتنظيم موسم الصيد وتحديد فتراته الزمنية وفق الدراسات العلمية، إلى جانب إنهاء التعديات البيئية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتنمية الحياة الفطرية.
كما يعمل المركز على تركيب عوازل على خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط لحماية الطيور من الصعق الكهربائي، وإنشاء محميات طبيعية ومسارات آمنة تسهم في تسهيل هجرتها عبر المناطق المختلفة.
وأكد المركز أن رؤيته المستقبلية تتركز على تعزيز التخطيط العمراني البيئي، وتحديث رؤية الحياة الفطرية بما يدعم التنوع الأحيائي، إضافة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان استدامة الأنواع المهاجرة وحماية مواطنها الطبيعية.