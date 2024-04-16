المملكة تقدم 140 ألف وجبة للمتضررين من الحرب في أوكرانيا
ساهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمبلغ 10 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لدعم الأوكرانيين المتضررين من الحرب، بوجبات ساخنة يومية، في 1200 مؤسسة في جميع أنحاء البلاد.
ووُقّعت الاتفاقية بين الدكتور عبدالله الربيعة مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين.
ووفقًا لبيان "برنامج الأغذية العالمي"؛ يساعد تبرع المملكة العربية السعودية في توفير 50 مليون وجبة للمقيمين في المؤسسات التي يدعمها برنامج الأغذية العالمي، مثل المستشفيات وملاجئ النازحين ودور الأيتام ومرافق الطب النفسي وكبار السن، وغيرها من المنظمات العامة أو الخاصة التي ترعى الأوكرانيين الأكثر تضررًا.
وقد واجهت العديد من هذه المؤسسات ضغوطًا متزايدة وعجزًا في الميزانية بسبب الحرب والنزوح الداخلي الهائل.
وقالت ماريان وارد، مديرة مكتب برنامج الأغذية العالمي في أوكرانيا بالإنابة: "نحن ممتنون لأن مركز الملك سلمان للإغاثة اختار دعم عنصر حيوي في برامج الطوارئ لدينا في أوكرانيا، والذي يوفر الإغاثة للأوكرانيين الأكثر تضررًا مع تعزيز المؤسسات والمنظمات المحلية التي تهتم بهم".
وقال المهندس أحمد البيز، مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير في مركز الملك سلمان للإغاثة: "يسعدنا أن نكون جزءًا من برنامج الطوارئ المهم للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان المتضررين في أوكرانيا، وستوفر المساعدة الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المساعدة الغذائية المنقذة للحياة للمجتمعات الأكثر ضعفًا في جميع أنحاء البلاد".
وستمكن هذه المساهمة برنامج الأغذية العالمي من شراء وتسليم ما يقرب من 7600 طن متري من السلع الغذائية؛ بما في ذلك الدقيق والمعكرونة والحنطة السوداء والشوفان والبازلاء والسكر والزيت، والتي يتم شراؤها جميعها داخل أوكرانيا لدعم الاقتصاد المحلي والنظم الغذائية.