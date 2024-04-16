المملكة تقدم 140 ألف وجبة للمتضررين من الحرب في أوكرانيا

ووفقًا لبيان "برنامج الأغذية العالمي"؛ يساعد تبرع المملكة العربية السعودية في توفير 50 مليون وجبة للمقيمين في المؤسسات التي يدعمها برنامج الأغذية العالمي، مثل المستشفيات وملاجئ النازحين ودور الأيتام ومرافق الطب النفسي وكبار السن، وغيرها من المنظمات العامة أو الخاصة التي ترعى الأوكرانيين الأكثر تضررًا.