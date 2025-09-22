إشعال نار ورعي جائر وتلويث للتربة .. الأمن البيئي يضبط مخالفات متنوعة في عدة مناطق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي عدداً من المخالفات البيئية المتنوعة في عدة مناطق بالمملكة، شملت إشعال نار في غير الأماكن المخصصة، واستخدام حطب محلي في أنشطة تجارية، والرعي في مواقع محظورة، إضافة إلى تلويث التربة بتفريغ مواد خرسانية، حيث طُبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين وأُحيلت القضايا للجهات المختصة.