إشعال نار ورعي جائر وتلويث للتربة .. الأمن البيئي يضبط مخالفات متنوعة في عدة مناطق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي عدداً من المخالفات البيئية المتنوعة في عدة مناطق بالمملكة، شملت إشعال نار في غير الأماكن المخصصة، واستخدام حطب محلي في أنشطة تجارية، والرعي في مواقع محظورة، إضافة إلى تلويث التربة بتفريغ مواد خرسانية، حيث طُبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين وأُحيلت القضايا للجهات المختصة.
ففي محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ضبطت القوات مقيمًا مخالفًا من الجنسية البنجلاديشية لعدم الالتزام بتعليمات المحافظة على الغطاء النباتي، إثر إشعاله النار في غير الأماكن المخصصة، وأكدت أن عقوبة إشعال النار في الغابات والمتنزهات الوطنية تصل إلى (3,000) ريال.
وفي منطقة عسير، وبتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ضبطت القوات مواطنًا مخالفًا بحوزته متران مكعبان من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية، وطبقت بحقه الإجراءات النظامية، وسُلّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة. وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية تصل إلى (32,000) ريال لكل متر مكعب، فيما تصل عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب.
كما ضبطت القوات، بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، مقيمين من الجنسيتين الهندية والسودانية ارتكبا مخالفة رعي (285) رأسًا من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها داخل المحمية، حيث طُبقت بحقهما الإجراءات النظامية، مشيرة إلى أن عقوبة رعي الأغنام في المواقع المحظورة تبلغ (200) ريال لكل رأس.
وفي المنطقة الشرقية، أوقفت القوات مقيمًا من الجنسية الباكستانية لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة عبر تفريغ مواد خرسانية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهات المختصة. وأوضحت القوات أن عقوبة أي فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها قد تصل إلى (10) ملايين ريال.
ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.