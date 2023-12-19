"ملتقى الحكومة الرقمية 2023" يشهد مشاركة 4 وزراء في فعاليات الغد

يشارك الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة غدًا الأربعاء، في ملتقى الحكومة الرقمي، 2023، وذلك للحديث عن دور الابتكار والتحول الرقمي لتحسين الكفاءة في قطاع الطاقة نحو مستقبل مستدام.
ويشارك 3 وزراء في جلسة حوارية بعنوان: "الطريق إلى 2030.. دور التحول الرقمي في تحقيق الرؤية"، حيث يتحدث في الملتقى كل من وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، ووزير الصحة فهد الجلاجل.
وانطلق "ملتقى الحكومة الرقمية" 2023 الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية لمدة يومين اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء الموافق (19) و (20) ديسمبر 2023 في نسخته الثانية تحت شعار "مستقبلنا الآن"، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وبحضور عدد من الوزراء، ونخبة من الخبراء والمختصين وصنّاع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.
ويشهد الملتقى عقد جلسات حوارية تجمع عددًا من الوزراء، وعددًا من ورش العمل في مجال التحول الرقمي، إلى جانب إطلاق المنتجات والخدمات الرقمية الجديدة، والإعلان عن الفائزين بجائزة الحكومة الرقمية في المملكة في نسختها الثانية، والفائزين بجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الخامسة. كما سيتضمن الملتقى الإعلان عن نتائج قياس التحول الرقمي 2023م، الذي يهدف إلى تحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقدم المملكة في المؤشرات الدولية، وفق برامج ومستهدفات رؤية السعودية 2030.