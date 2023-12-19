"ملتقى الحكومة الرقمية 2023" يشهد مشاركة 4 وزراء في فعاليات الغد

ويشهد الملتقى عقد جلسات حوارية تجمع عددًا من الوزراء، وعددًا من ورش العمل في مجال التحول الرقمي، إلى جانب إطلاق المنتجات والخدمات الرقمية الجديدة، والإعلان عن الفائزين بجائزة الحكومة الرقمية في المملكة في نسختها الثانية، والفائزين بجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الخامسة. كما سيتضمن الملتقى الإعلان عن نتائج قياس التحول الرقمي 2023م، الذي يهدف إلى تحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقدم المملكة في المؤشرات الدولية، وفق برامج ومستهدفات رؤية السعودية 2030.