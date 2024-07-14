"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وعسير وجازان والباحة ونجران).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والشعيبة والقنفذة والليث. وتشهد رياحًا شديدة على رابغ والطائف، وأمطارًا خفيفة على أضم وبني يزيد وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الاثنين. وتشهد موجة حارة على الليث. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 17 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المهد والعيص وخيبر والرايس وينبع والحناكية والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة عسير لأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على البرك والقحمة، وأمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وأمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان فرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
كذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وأمطارًا متوسطة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمندق، وأمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وأمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد ارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 مئوية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الاثنين.
وتشهد المنطقة الشرقية ارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 مئوية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وذعبلوتن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الاثنين.