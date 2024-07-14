"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

ونبّه المركز منطقة عسير لأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على البرك والقحمة، وأمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وأمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.