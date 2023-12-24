لرفع مستوى كفاءة ومهارات العاملين.. "الزكاة" تطلق برنامجًا تدريبيًا للمخلصين الجمركيين

كما يهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة قطاع التخليص الجمركي، الذي يُعدّ شريكًا إستراتيجيًا في دعم مستهدفات الهيئة نحو تيسير التجارة وفقًا لرؤية المملكة 2030 إلى جانب توفير أفضل الخدمات التي من شأنها تحسين القدرة التنافسية للقطاع، وتطوير السياسات والتشريعات الجمركية والإشراف على تنفيذها، وتوفير خدمات تُسهم في رفع مستوى رضا العملاء، الأمر الذي يُسهم في تحفيز الاستثمار في منظومة القطاع اللوجستي.